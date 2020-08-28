شكرا لقرائتكم هانى رمزي: مروان محسن أخرس ألسنة المنتقدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى رمزى نجم الأهلى الأسبق كواليس حديثه مع مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء بعد هدف الأخير في الجونة والذى قاد فريقه للفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

قال رمزى في تصريحات لقناة الأهلى:" مروان ممكن يحزن شوية بسبب الانتقادات لكن مركز قوي في الدوري وافريقيا ومروان أسكت ناس كتير هاجمته بعد مباراة القمة".

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تابع رمزي:" مكسب الأمس أقنع الجماهير أن الأهلى بيقفل على نفسه كويس والجماهير تعلم كل شئ يحدث حول الأهلى وعندهم ثقة في لاعيبتهم".

واختتم:" حارس المرمى صانع ألعاب وجزئ كبير أن الحارس يشتغل برجليه وشوفنا الكلام دا مع الشناوي حارس الأهلى خاصة في صناعته لهدف الجونة".