شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون



يبتعد الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 59 نقطة بعد الفوز القاتل الذي حققه المارد الأحمر على الجونة أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثالث بعد الفوز على المقاولون العرب وبفارق 14 نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 40 نقطة في المركز الرابع.



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. المقاولون "ناقص العدد" يسقط الزمالك ويذيقه مرارة الهدف القاتل

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. خطف المقاولون العرب فوزا غاليا من أنياب الزمالك بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة بالجولة الـ 22 من الدورى. وارتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة. وأنتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، وبدأ المقاولون المباراة مهاجما حيث أطلق سيف الدين الجزيرى، مهاجم ذئاب الجبل ، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى التصدى للكرة الخطيرة التى جاءت فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة. وفي الدقيقة 11 يجرى الفرنسى كارتيرون تبديل إضطرارى بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام بعد تعرض الاخير لإصابة في العضلة الامامية، ومع حلول الدقيقة 13 يجرز لويس ادوارد الهدف الاول للمقاولون مستغلا خطأ محمود الونش في التغطية وانفرد بمحمد ابو جبل واحرز هدف المقاولون الاول. حاول لاعبو الزمالك احراز هدف التعادل من خلال شن هجمات من وسط الملعب استغلالا لمهارة أشرف بن شرقى وفرجانى ساسي واوباما، الا أن دفاع المقاولون العرب وتألق محمود أبو السعود حالا دون أحراز هدف التعادل للزمالك. في المقابل فان شكري نجيب كاد ان يحرز الهدف الثاني للمقاولون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها أبو جبل بصعوبة، لتستمر النتيجة تقدم المقاولون العرب بهدف نظيف بعد 30 دقيقة. Advertisements وفي الدقيقة 36 تعرض فادى نجاح مدافع المقاولون العرب للطرد بعدما أعاق أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك عن الوصول لمرمى المقاولون العرب، ليحصل علي طرد مباشر ويزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للمقاولون العرب.، وتستمر الدقائق المتبقية من الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهى الشوط بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. المباريات التي أدارها معروف للزمالك والمقاولون



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة، وجاءت كالتالى: محمد معروف "حكم الساحة" ويعاونه محمود أبو الرجال "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمود رشدى حكما رابعا ومحمد الصباحى حكم فيديو ومحمود ناجى حكم فيديو مساعد.

وسبق لمحمد معروف إدارة 8 مباريات فى الموسم الحالى بمسابقة الدورى الممتاز أشهر البطاقة الصفراء 26 مرة، والحمراء مرة واحدة واحتسب 5 ضربات جزاء.

وبشكل عام وعلى مدار تاريخه، أدار محمد معروف 18 مباراة للزمالك، حقق الأبيض الفوز فى 12 وتعادل فى 5 وخسر مباراة واحدة، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 20 مرة والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.

وللمقاولون العرب أدار محمد معروف 7 مباريات، حقق الفوز فى 2 وتعادل فى مثلهما وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 19 مرة، والحمراء مرة واحدة، واحتسب ضربة جزاء.

وأدار محمد معروف مباراة واحدة جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب موسم 2016 – 2017، انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل مباراة الليلة



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. 73مواجهة سابقة جمعت الطرفين فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، وتميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 48 فوزاً مقابل 7 للمقاولون وتعادلا 18 مرة أخرها بهدفين لمثلهما فى الجولة 25 الموسم الماضي، وأحرز المقاولون 45 هدفاً فى شباك الزمالك الذى رد بـ 108 هدفاً ، والمواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك فى الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف فى الشوط الثانى عبر كمال عبودة وحمدى نوح ومجدى كامل، وفى لقاء الدور الأول الذى جمع الطرفين بالجولة الخامسة تفوق الزمالك (2 – 1) تقدم محمد سالم للمقاولون عند الدقيقة 12 وأدرك التونسى فرجانى ساسى هدف التعادل فى الدقيقة 15 واضاف أحمد سيد "زيزو" هدف الفوز فى الدقيقة 34.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. جلطة سراي مهتم بضم مصطفى محمد



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون.. أكدت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادى جلطة سراى بضم مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال موقع "فوتوماك" التركى إن الفريق يستهدف الحصول على خدمات المهاجم المميز ووصفته بـ محمد صلاح الجديد.

أشار التقرير إلى أن مصطفى محمد الذى يلعب فى فريق الزمالك يعتبر أهم المواهب فى مصر بعد نجم ليفربول الشهير محمد صلاح وتريزيجيه نجم أستون فيلا، كما أشار إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قد يصل سعره إلى 3 ملايين يورو، وأوضح أن راتب اللاعب إذا ارتدى القميص الأصفر والأحمر لنادى جلطة سراى فسيحصل على 800 ألف يورو سنويا.