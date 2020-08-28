شكرا لقرائتكم فادي نجاح: لا أستحق الكارت الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر فادي نجاح مدافع المقاولون العرب لزملائه بعد طرده في مباراة الزمالك والتي كسبها فريقه بهدفين لهدف. قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: اعتذر للاعبي المقاولون لأن طردي تسبب في زيادة الضغوط عليهم طوال أحداث المباراة. Advertisements تابع: "تفاجأت بمحمود أبو السعود يسلمني الكرة وبدأت أنظر إلى الدفندر اللي همرر له ولقيت بن شرقي بيضغط عليا وعملت عليها كنترول وحصل تدافع واقصى تقدير اني اخد عليها انذار". أوضح: "مش هعلق على التحكيم ولكن اشكر اللاعبين لانهم عملوا مجهود جبار ، وحزنت لاني لسه راجع من الاصابة وكنت خايف تحصل نتيجة سلبية بعد طردي

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