شكرا لقرائتكم النحاس: فوزي على الزمالك يدخلني التاريخ.. وكنت أعلم بحالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن سعادته البالغة بالفوز الغالي والثمين الذي حققه فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، قائلا: "المكسب أهم شيء في أحداث المباراة وربنا عوضنا عن مباراة أسوان وسيناريو بعد الطرد كان صعب وهو توفيق من الله ومجهود اللاعبين الذين اجتهدوا".

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: "كنت أعلم حالة الزمالك اللي بيركز في المباريات الكبيرة ويضع في حساباته مباراة افريقيا وهناك فارق كبير بينا وبين الأهلي والزمالك وبيراميدز ومع ذلك نحاول منافستهم على المراكز الأولى".

تابع: الطرد أعطى اللاعبين حماسا داخل الملعب ومنح دوافع للاعبين ودعمنا وسط الملعب بشكل قوي بـ4 تغييرات، مشيرا إلى أن فريقه افتقد الرغبة في الفوز على أسوان وعادت لنا أمام الزمالك.

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أوضح: جهزنا طريقة لعب مختلفة بعض الشيء وحاولنا اغلاق المساحات على الأطراف وتركناهم يلعبوا الكرة الطولية ويهاجم بالظهيرين، مشدددا على أن: الفوز على الزمالك من الأمور التي تسجل في التاريخ وتوضع في السيرة الذاتية الخاصة بي.

وعن اللعب بطريقة دفاعية رد: "أتلتيكو مدريد لا يقدم كرة ممتعة ولكنه يكسب ويصل للأدوار النهائية ويحقق نتائج طيبة أمام ريال مدريد وبرشلونة".