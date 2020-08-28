شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة .. يلتقي الأهلي مع المصري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، في مباراة صعبة على الفريقين في ظل المشاكل الفنية التي تواجه الفريق الأحمر، وكذلك آثار المشاكل الصحية للفريق البورسعيدي بعد تعافي اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

موعد مباراة الأهلي القادمة ..صالح جمعة يقترب من مباراة المصري



موعد مباراة الأهلي القادمة .. إقترب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي من دخول قائمة الفريق لمباراة المصري المقرر لها بعد غد ، السبت، في الدوري بعد المشاركة في التدريبات الجماعية الأيام الماضية وظهوره فيها بشكل جيد لاسيما بعدما أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إرتياحه للمستوى الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية في التدريبات ، وهو ما كشفه فايلر بعد مباراة الجونة أمس بالدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف حيث أكد أن مستوى صالح في تحسّن مُستمر وبات قريب ن دخول حسابات الجهاز الفني.

وغاب صالح جمعة عن حسابات فايلر منذ تولّي الأخير تدريب الفريق قبل نحو عام ولم يظهر في اي مباراة رسمية بل أن فايلر طلب رحيل اللاعب في يناير الماضي قبل أن يتراجع ويوافق على منحه فرصة المشاركة في التدريبات الجماعية تمهيداً للإستعاة به في المباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي القادمة .. غيابات الأهلي



موعد مباراة الأهلي القادمة .. يعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ، كما يغيب عن لقاء المصري للإيقاف كلاً من أحمد فتحي والمالي آليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الاهلي لمباراة المصري عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائي بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسري في اللقاء المرتقب.

Advertisements

موعد مباراة الأهلي القادمة .. الأهلي يعيد فتح ضم تراوري



موعد مباراة الأهلي القادمة .. جدد مسئولو الأهلى فتح ملف ضم البوركينابى إيريك تراوري مهاجم بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزى، والذى رفض التوقيع للأهلى مُجدداً بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر، وتدرس إدارة الأهلى إرسال عرض رسمى لبيراميدز لشراء إيريك مقابل 2 مليون دولار.

ويرى مسئولو الأهلى أن تراورى هو أكثر اللاعبين القادرين على تعويض رحيل رمضان صبحى لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة تؤهله لسد العجز الهجومى الناتج عن رحيل رمضان صبحى، وناقش الأهلى فى وقت سابق تأجيل صفقة ايريك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق فى الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاى والسنغالى اليو بادجى والمغربي وليد أزارو والتونسى على معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، إلا أن هناك اتجاه لمحاولة ضم للاعب فى الصيف نظراً للحاجة لخدماته على أن يتم تسويق عدداً من اللاعبين الأجانب.

وحصل مسئولو الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهى المرة الثانية التى يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى.