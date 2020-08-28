شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: سوء التنظيم ونشوة الفوز على الاهلى سبب الهزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع أحمد عبد الحليم نجم ومدرب الزمالك السابق، سبب هزيمة الزمالك أمام المققاولون العرب فى الجولة 22 من الدورى العام إلى سوء التنظيم وتغيرات المدرب باتريس كارتيرون.

وأضاف نجم ومدرب الزمالك السابق فى الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة الزمالك

أن لاعبي الزمالك مازال يعيشون فى فرحة مباراة الاهلى ،وان نشوة الفوز الزائدة فى القمة السبب إلا ان هناك تقصير فى المباراة علاوة على التغيرات غير جيدة ولم تضف على المباراة.

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وواصل عبد الحليم الزمالك فقد التركيز ولا بد من التركيز طوال المباراة ولاعبى الأبيض إمكانياتهم اكبر من ذلك ، مضيفا عدم وجود التركيز ونشوة الفوز على الاهلى.

وتابع احمد قائلا أنه يوجد حل بالاستعانة بالبدلاء منذ بداية المباراة ، مضيفا دوافع الزمالك فى البطولة الافريقية غير الدوري المحلى مؤكدا أنه لا بد من تغير طريقة لعب الابيض فى المسابقة المحلية ، متسائلا عن اختلاف طريقة هجوم الفريق واسلوبه فى المسابقات المختلفة.