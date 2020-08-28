شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الزمالك لا يزال يعيش نشوة الفوز على الأهلى ولاعبيه استهتروا بالمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أداء ازمالك في مباراته ضد المقاولون العرب والتي خسرها بهدفين مقابل هدف، قائلا: " الزمالك لا يزال يعيش في نشوة الفوز على الزمالك وكان هناك تعالي وغرور من لاعبيه في الملعب بعكس لاعبي المقاولون الذين قدموا شوط أول رائع وانتشروا داخل الملعب بشكل رائع.

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: "الزمالك كان يصل إلى مرمى المقاولون ولكن إنهاء الهجمات كانت غائبة ولاعبي المقاولون لابد أن يفخروا باصرارهم وكفاحهم".

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شدد: "أن الاستهتار والتعالي سبب خسارة الزمالك والكرة بتدي اللي بيديها، وكارتيرون كان بعيدا عن تركيزه ولم يحضر كل البدائل للاستعانة ها وأساليب الضغط كلها بشكل فردي وليس بشخصية جماعية ولاعبي المقاولون مشوا المباراة على مزاجهم.

أضاف: "المقاولون يستحق الفوز عن جدارة والمباراة درس قاسي للزمالك وتخلي الجميع يراجع حساباته".