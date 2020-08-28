شكرا لقرائتكم عبدالمجيد حسين: تمسك إدواردو بالهلال حفزنا للتعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يرى عبدالمجيد حسين، عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، أن البرازيلي كارلوس إدواردو يعتبر من اللاعبين المميزين في آسيا، لاسيما مع النتائج المميزة التي حققها مع الهلال، ووصفه بالصفقة المميزة.
وأعلن شباب الأهلي دبي تعاقده رسميا مع إدواردو "30 عاما" في صفقة انتقال حر، لمدة سنتين.
وقال عبدالمجيد حسين في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: إدواردو من اللاعبين المميزين في آسيا، وحقق نتائج مبهرة مع الهلال في مختلف المسابقات، سعينا منذ فترات سابقة للحصول على خدماته والتعاقد معه، لكن اللاعب تمسك بالهلال وفضل الاستمرار إلى نهاية عقده لاحترامه الشديد لناديه، وهذا الأمر جعلنا حفزنا على أن نتعاقد معه، وهو مكسب وإضافة للدوري الإماراتي والنادي.
وأضاف: كان هناك تفاهم بين إدواردو مع الهلال على أن يواصل علاجه مع ناديه الجديد، خاصة أن الهلال لن يستفيد من خدماته بسبب الإصابة، وبدورنا سنعمل على تجهيزه للمشاركات المقبلة، ونشكر مجلس إدارة الهلال على هذه الخطوة.
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