الأهلي يفوز بالأكثر تتويجًا بالبطولات والألقاب في العالم بالقرن الـ21.. وأول تصريح من المارد الأحمر!

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علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على الترتيب الذي وضعه الموقع العالمي ترانسفير ماركت، بشأن وجوده على قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الـ21.
وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “المركز الأول ومنصات التتويج مبدأ، وعقيدة لا يتخلى عنها أبناء الأهلي”.
وتابع: “فتربعه على عرش الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم في القرن الـ21 أمر طبيعي”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".
ووفقًا للموقع العالمي فإن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21 برصيد 41 لقبًا، ثم جاء من بعده بايرن ميونخ الألماني برصيد 40 لقبًا، ثم لينكولن ريد إمبس في المركز الثالث 40 لقبًا.
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