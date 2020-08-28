«لعنة القمة».. بـ10 لاعبين.. «النحاس الأهلاوي» يقود المقاولون لإسقاط الزمالك بثنائية

خسر فريق الزمالك أمام المقاولون العرب 2-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في الجولة الـ22 من عمر الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

جاء هدف المقاولون الأول، عن طريق المهاري الكولومبي إدوارد، بعد استلامه تمريرة رائعة من زميله، ليضع محمود الونش خلفه، وخدع محمد أبوجبل حارس الزمالك وسجل الهدف بطريقة رائعة.

فيما جاء هدف التعادل للزمالك عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 73 بعد صاروخية على يمين محمود أبوالسعود. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وجاء الهدف الثاني للمقاولون عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92 بعد خطأ دفاعي قاتل من دفاعات الزمالك.

الشوط الأول شهد إهدار يوسف أوباما فرصتين في دقيقتين خلال الدقيقة 18 أهدر فرصة هدف محقق بعد تلقيه تمريرة من محمود علاء، وفي الدقيقة 19 أهدر فرصة هدف بعد تألق محمود أبوالسعود وتصدى للكرة بطريقة رائعة.

الدقيقة 36 شهدت حصول فادي نجاح مدافع المقاولون العرب، على بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة أشرف بن شرقي، قبل التوغل داخل منطقة جزاء المقاولون.

وشهد الشوط الأول أيضًا، تغيير إضطراري للأبيض بعد تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للإصابة، ليضطر الفرنسي باتريس كارتيرون للتغيير الاضطراري، بخروج حازم إمام ودخول محمد عبدالغني بدلًا منه.

الشوط الثاني لم يشهد هجمات خطيرة من قبل الفريقين، ولكن شهد ضغط كبير من قبل الأبيض الذي حاول خطف ثلاث نقاط ولكن لم ينجح لاعبيه في تسجيل هدف الفوز.

وحرص كارتيرون على الدفع باللاعبين الشباب حيث دفع بحسام أشرف وأسامة فيصل في الدقيقة 87 بخروج أحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة.

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وفي الدقيقة 92 نجح المقاولون في تحقيق المفاجأة وتسجيل هدف الفوز عن طريق محمد عصام.

بهذه النتيجة يظل الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 في المركز الرابع كما هو.

وثأر عماد النحاس إبن النادي الأهلي لفريقه السابق بعد خسارة الأهلي المباراة الماضية أمام الزمالك بثلاثية.

تعادل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، بتسجيله الهدف الأول لفريقه أمام المقاولون العرب، في الدقيقة 73 من عمر المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.

اشتكى حازم إمام لاعب الزمالك، من إعادة الإصابة بشد في العضلة الأمامية، التي كان يعاني منها من قبل، وهو ما أجبره على مغادرة مباراة المقاولون العرب، على ستاد القاهرة الدولي.

وأجبر حازم إمام الفرنسي باتريس كارتيرون، على التغيير الاضطراري بنزول محمد عبدالغني في مركز الظهير الأيمن، خاصة أن أحمد عيد بديل حازم إمام خارج قائمة الأبيض.



ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم". حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام المقاولون كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

فيما دخل المقاولون العرب المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، حسن الشامى في خط الدفاع، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، أحمد الشيمى، لويس إداورد في خط الوسط، شكري نجيب، سيف الجزيرى في خط الهجوم".

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون العرب:" حسن شاهين فى حراسة المرمى، عبد الوهاب إسماعيل، يوسف الجوهرى، محمد سالم، كريم مصطفى، محمود السيد، عبد العزيز موسى، محمد إبراهيم سوستة، محمد عصام".