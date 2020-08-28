«غير صحيح».. رئيس لجنة الحكام السابق يوضح تفاصيل الهدف القاتل لمروان محسن في الجونة.. ويؤكد: أحمد فتحي السبب.. وطرد ديانج سليم

أكد سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، اليوم الخميس، أن هدف مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، في مرمى فريق الجونة، يُسأل عنه جميع الحكام في الملعب.

وأوضح "عثمان" في تصريحات خاصة لموقع"الوطن سبورت" أن هدف مروان محسن في الجونة مسؤول عنه ستة حكام كانوا في الملعب، مشيرا إلى أن دورهم هو كشف مثل هذه اللعبات، كما أن الصورة أوضحت وجود حالة خطأ على مدافع الأهلي.

وأضاف الحكم الدولي السابق أن هناك خطأ على أحمد فتحي بعد تعمد إيقاف لاعب الجونة في لعبة الهدف الذي سجله مروان محسن، كما أن مروان لم يكن له أي مشكلة في الكرة، لكن فتحي أعاق لاعب المنافس بعد الخطأ الذي ارتكبه طبقا لصورة اللعبة.

وتابع سمير عثمان أن لعبة مروان محسن هي هدف صحيح، حال لم يكن هناك خطأ على أحمد فتحي، خاصة أن الكرة لم تلمس يد مهاجم القلعة الحمراء لحظة استلامها وتسجيلها في مرمى فريق الجونة، لكن اللعبة من البداية خطأ ولذلك فإن الهدف غير صحيح.

Advertisements

وواصل عن طرد أليو ديانج، لاعب الأهلي: "قرار إبراهيم نور الدين صحيح وطبق القرار الصحيح وكذلك حكم تقنية الفيديو، ففي حالات الطرد يجوز استدعاء حكم الفيديو، لكن الفيديو استشاري أولا وأخيرا".

واختتم: "إبراهيم نور الدين حكم مميز وقراراته واضحة، والحكم في العموم طالما يركز في المباريات فهذا سيقلل أخطاءه، وأداء إبراهيم نور الدين ثابت، وهو أفضل من العام الماضي".

وكان إبراهيم نور الدين قد أدار مواجهة الأهلي والجونة التي لعبت، أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر 1-0.