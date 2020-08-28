كواليس اجتماع حسام البدري مع اللجنة الخماسية

قام المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأستاذ حسام البدري بالكشف عن تفاصيل الاجتماع الذي جمعه مع رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة وذلك بحضور مدير المنتخب محمد بركات والمدير الفني للمنتخب شوقي غريب ومدير المنتخب علاء عبد العزيز.

كما أنه قام بالتأكيد في تصريحات خاصة به بعد انتهاء الاجتماع في الفترة الأخيرة أنه يشعر بالقلق تجاه مستقبل كرة القدم في الفترة الآتية، فأضاف البدري قائلاً” “قدمنا تصوراتنا للجنة الخماسية و لكن هناك التصور الاخير سيتم مناقشته مع إدارة المسابقات المسابقات بعد اجتماع الكاف الثلاثاء” وأضاف البدري: هناك أجندات وإرتباطات دولية تنتظرنا فى المنتخب الأول وهناك إرتباطات مختلفة بالنسبة للبطولات الأفريقية اللي موجودة على مستوى الأندية وهنشوف الأجندات الخاصة بالمنتخبات كمان.