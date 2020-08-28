عودة الدوري في 7 أغسطس المقبل بمباراتي الأهلي مع انبي والزمالك مع المصري

بعد توقف استمر لأكثر من شهر استقر مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة على استئناف بطولة الدوري يوم 7 أغسطس بمباراتي “الأهلي مع انبي” و”الزمالك مع المصري” المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقي لمواعيد المباريات وخاصة مواعيد دوري أبطال أفريقيا.

وتحفظ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على ضغط مباريات الدوري في هذا الموسم الذي سيتم استئنافه في أغسطس القادم، بعد الأخبار التي تداولت حول ضغط المباريات وإقامة المباريات كل 3 أيام بحيث أن ينتهي الدوري في منتصف شهر أكتوبر، وأوضح البدري وغريب في الاجتماع الخاص بهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية إن ضغط المباريات بعد وقت طويل من التوقف سوف يؤدي في إصابة اللاعبين، وهذا سوف يؤثر بشكل سلبي على المنتخبات.

كما طالب البدري وشوقي غريب من اتحاد الكرة أن يتم توسيع الفارق الزمني بين مباريات الدوري وتحديداً خلال الأسابيع الأولى من العودة، على أن يتم الضغط بشكل تدريجي مع استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية وحساسية المباريات.