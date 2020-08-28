البارسا يفوز بثلاثية ولا أروع وميسي يقود برشلونة الى دور الثمانية بعد عبور موقعة نابولي وسيضرب موعدا ناريا مع بايرن ميونيخ

مباراة برشلونة ونابولي yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة وليون bein sport hd رابط مباشر بدون تقطيع دورى ابطال اوروبا 2020 مباراة برشلونة ونابولي المباراة القوية والمرتقبة الآن في دورى ابطال اوروبا 2020 في بث مباشر اليوم السبت ، آلاف المشجعين بانتظار المباراة النارية بين الفريقين في التصفيات ثمن النهائية في دورى ابطال اوروبا حيث يحتل برشلونة المركز الأول في مجموعته لذا يتنافس اليوم ضد ليون ثانى مجموعته على الصعود في الدور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا 2020.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

تقام مباراة برشلونة ونابولي اليوم السبت 8/8/2020في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، التاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

يتم بث مباراة برشلونة ونابولي مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd 1.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي live hd7

انتهت مباراة برشلونة ونابولي بفوز برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد لنابولي أحرزته في الدقيقة 45 من المباراة واليكم أحداث المباراة:

الدقيقة 22 من الشوط الأول النتيجة لاتزال 2-0 والبارسا يكتسح

إلغاء هدف ميسي الثالث في مرمي نادي نابولي بعد إستلام ولا أروع ولكن قرر الفار أن الإستلام باليد.

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نهاية الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على نابولي بثلاثة أهداف لهدف في شوط تألق فيها ميسي



بداية الشوط الثاني من المباراة بتقدم برشلونة بنتيجة 3-1 على نابولي

الدقيقة 81 هدف ملغي لنابولي بعد عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها ميليك براسه لكن الحكم لغاه لوجود تسلل على لاعب نابولي

الدقيقه 90 الحكم يحتسب 5دقائق وقت بدل ضائع.

الحكم يشهر بطاقة صفراء لسواريز اثناء تبديله

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثانى والمباراة معلنا فوز البارسا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد لنابولي.