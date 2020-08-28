موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة في جدول مباريات ربع نهائي دوري الأبطال

اليكم موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة في مباريات ربع نهائي دوري أبطال اوروبا 2020، في المواجهة التي تعتبر من مباريات دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية دوري الأبطال، حيث موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ستجمع الفريقين على ارضية ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية، وهي المواجهة التي ستحدد المتأهل إلى موعد وجدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال اوروبا هذا الموسم، مما يزيد من أهمية موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة المنتظرة.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة

جاء في جدول مباريات دور الثمانية من دوري الأبطال أنه موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة سيكون يوم الجمعة الموافق ل14 أغسطس 2020 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشرة، إبتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشرة هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وسنقدم لكم إسم المعلق والقنوات الناقلة فورا الإعلان عليه فتابعونا.