شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن عن الهجوم على نجله: "هل كل المدربين الأجانب راشش عليهم حاجة؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محسن ثروت لاعب الأهلى والزمالك السابق ووالد اللاعب مروان محسن، بنجله مروان محسن، قائلًا:"مش عشان ابنى، بس مروان حاجة تانية خالص ويعرف ربنا، ويعرف كل حاجة محترمة، لكن عليه هجوم وبنتشتم، وعندى حفيدى – ابن بنتى الكبيرة - مريض ولازم مروان يكلمه كل مباراة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه عندما كان يلعب لم يسمع لفظ سباب نهائياً، مشيراً إلى أن لم يهاجم رضا عبد العال وإبراهيم سعيد، ولكنه عاتبهم بسبب الهجوم على ابنه.

وأشار إلى أنه يحترم اعتذار كل من طه إسماعيل وعماد متعب، مضيفاً أن مروان محسن له أدوار أخرى يؤديها، متسائلاً:"هل كل المدربين الأجانب راشش عليهم حاجة؟ والله ما حضرتله تدريب في النادى الأهلى، ولا وهو في الإسماعيلي، وهل كل دل ميعرفوش حاجة؟".

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وأوضح والد مروان محسن، أنه صفق لنجله بعد الهدف الذى أحرزه على شباك الجونة، مردفاً:"قلتله برافو وربنا نصرك".

من ناحية أخرى ذكر أنه كان لاعبا لكرة القدم حيث لعب ثلاث مواسم مع الزمالك، ولعب مع نادى الطيران، كما لعب مع منتخب مصر عام 1968، مشيرا إلى أنه كان هداف كفر الشيخ، حيث كان يلعب مهاجماً.