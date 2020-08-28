شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 27/8/2020 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 27/8/2020، إقامة 4 مباريات في الجولة الـ 22 ببطولة الدوري، حيث واجه وادى دجلة نظيره مصر المقاصة ، و خاض الاتحاد السكندرى مواجهة أمام حرس الحدود ، بينما ألتقى الزمالك مع المقاولون ، و الاسماعيلى مع طنطا .

دجلة يفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف

حقق فريق وادى دجلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ، ليرتفع رصيد الفريق الدجلاوى إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 23 نقطة ومازالوا فى المركز الحادى عشر .

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الاتحاد يتعادل مع حرس الحدود في الدورى

خطف فريق الإتحاد السكندرى نقطة التعادل من حرس الحدود فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية وانتهت بهدف لمثله ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 31 نقطة ومازال فى المركز الخامس للمسابقة ، بينما رفع الحدود رصيده إلى 24 نقطة فى المركز العاشر

الاسماعيلى يفوز على طنطا بثلاثية

فاز فريق الإسماعيلى على طنطا بثلاث أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الاسماعيلي ، عبد الرحمن مجدي هدفين في الدقيقة 12، 86 ، وعمر الوحش من ضربة جزاء في الدقيقة 55، بينما أحرز هدف طنطا الوحيد محمد أوكا في الدقيقة 85 ، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

المقاولون يفوز على الزمالك بهدفين فى الدورى

خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز علي الزمالك 2/1 ، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.