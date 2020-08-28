شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس : هدف المقاولون المركز الرابع.. والقمة أثرت على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، عن سعادته بالفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقان، مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، قائلا:"ماتش صعب بعيد عن كل الحسابات نادي الزمالك نادي كبير والفوز عليه بالشكل ده يبقى أنا عملت مباراة كبيرة".

تابع النحاس فى المؤتمر الصحفى للمباراة:"بشكر اللاعبين على أدائهم وبعد الطرد الخاص بفادى نجاح مدافعنا الظروف اتغيرت تماماً، وبتوفيق ربنا قدرنا نكسب ونحقق 3 نقاط، الزمالك جاي من فوز كبير على الأهلى، و بعض لاعبيه اليوم لم يكنوا فى حالتهم، واحنا قدرنا نستغل ده، وبتمنى الشفا لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك".

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كما أوضح النحاس قائلا عن مباراة الزمالك:"أدينا دور بطولي أمام نادي الزمالك، الهدف المبكر ساعدنا على حسم نتيجة المباراة وغلق الدفاعات وإن ماكنش مكسب يبقى تعادل، و ربنا كرمنا بهدف الفوز، ولويس اللاعب رقم 24 كان مفاجأة لنادي الزمالك، احنا مركزين على التواجد في المربع الذهبي بغض النظر عن المركز الثاني لأن هناك فروقات كبيرة بيننا وبين الأهلى والزمالك وبيراميدز، والدوري بالكامل في مكان والزمالك والأهلى و بيراميدز في مكان آخر، لذلك المنافسة كبيرة للتواجد في المربع الذهبي".

واختتم النحاس تصريحاته قائلا:"أمامنا مباريات صعبة مقبلة و بنفكر في التواجد في المركز الرابع، وإنك تكسب نادي الزمالك ده مكسب له طعم أخر وأفضل".

وحقق المقاولون العرب فوزا مهما اليوم على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.