شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكسر عقدة 18 عاما بلا فوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر فريق المقاولون العرب، عقدة اللافوز أمام نادى الزمالك، وذلك بعد الفوز الثمين الذى خطفه ذئاب الجبل بثنائية مقابل هدف سجلها لويس إدوارد ومحمد عصام، في لقاء استكمه المقاولون بـ 10 لاعبين بعد طرد فادى نجاح مدافع الفريق في منف الشوط الأول، في مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام ليتقدم الفريق إلى النقطة 40 في المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى.

المقاولون خلال مواجهاته مع الزمالك لم يحقق الانتصار سوى فى 7 مباريات فقط قبل مباراة اليوم، حيث كان الفوز الأول لذئاب الجبل في 18 يونيو 1982، وحقق المقاولون العرب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، وسجل هدف الزمالك نصر ابراهيم، وسجل ثنائية المقاولون العرب سعيد الشيشيني وحمدي نوح.

2ـ حقق المقاولون العرب ثانى انتصاراته على الزمالك بهدف دون رد، سجله ناصر محمد علي، يوم 15 مارس 1987.

3ـ فاز المقاولون على الزمالك ثالث مرة بنتيجة 3-2 فى الجولة الـ 11 من موسم 1987-1988، وسجل ثنائية الزمالك كل من أيمن يونس وطارق يحيى، بينما سجل ثلاثية المقاولون محمد رضوان وناصر محمد على "هدفين".

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4ـ فاز المقاولون العرب على الزمالك بنتيجة 1/0، وسجل ناصر محمد على،هدف فوز ذئاب الجبل في الجولة السابعة عشر من الموسم 1990- 1991.

5ـ فاز المقاولون على الزمالك لخامس مرة بنتيجة 2/1، فى 7 سبتمبر 1993، وسجل ثنائية المقاولون كل من السيد عيد و محمد السيد، بينما سجل هدف الزمالك عفت نصار.

6ـ حقق ذئاب الجبل الفوز السادس على الزمالك بثلاثية نظيفة فى 7 نوفمبر 1997، سجل ثلاثية ذئاب الجبل كل من عبد الناصر محمد "هدفين" ومحمود العارف.

7ـ حقق المقاولون العرب الفوز على الزمالك بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 20 أبريل 2002، سجل ثنائية المقاولون العرب كل من سامح يوسف وممدوح عبد الحي، وكان هذا آخر انتصار لذئاب الجبل.