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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 27 أغسطس العديد من الاخبار الرياضية منها .. فوز المقاولون العرب على الزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ23 للدوري الممتاز . المقاولون العرب يهزم الزمالك 2 / 1 في الوقت الضائع الإسماعيلى يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم طنطا 3-1 في الدورى.. فيديو دجلة يهزم المقاصة بثلاثية فى مباراة مثيرة .. فيديو أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام المصري بسبب الحوض Advertisements شبانه في تلفزيون ”الخليج 365”:بيراميدز يوافق على ترضية لـ"فتحي" لمنع بقائه في الأهلي صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الأهلي استعداداً لمباراة المصري الاتحاد يخطف نقطة التعادل من الحدود فى لقاء ركلات الترجيح الضائعة

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