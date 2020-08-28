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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 27 أغسطس العديد من الاخبار منها .. فوز المقاولون العرب على الزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ23 للدوري الممتاز .

المقاولون العرب يهزم الزمالك 2 / 1 في الوقت الضائع

 

 

الإسماعيلى يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم طنطا 3-1 في الدورى.. فيديو

 

دجلة يهزم المقاصة بثلاثية فى مباراة مثيرة .. فيديو

 

أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام المصري بسبب الحوض

 

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شبانه في تلفزيون ”الخليج 365”:بيراميدز يوافق على ترضية لـ"فتحي" لمنع بقائه في الأهلي

 

 

صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الأهلي استعداداً لمباراة المصري

 

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الاتحاد يخطف نقطة التعادل من الحدود فى لقاء ركلات الترجيح الضائعة

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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