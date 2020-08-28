شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم طنطا 3-1 في الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى في استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل ، حيث تمكن الفريق في الفوز على طنطا بثلاث أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الاسماعيلي ، عبد الرحمن مجدي هدفين في الدقيقة 12، 86 ، وعمر الوحش من ضربة جزاء في الدقيقة 55، بينما أحرز هدف طنطا الوحيد محمد أوكا في الدقيقة 85 ، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 27 محتلاً المركز الثامن فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة 16 في ذيل ترتيب أندية مسابقة الدوري العام.

دخل الإسماعيلي مواجهة طنطا بتشكيل مكون من محمد مجدي، أسامة إبراهيم ، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي، عمر الوحش، سيلف، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو، بينما دخل طنطا المباراة بتشكيل مكون من محمد أشرف، محمود مسعود، سليمان عبد الربه، عبد الرحمن الدح، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، محمد أونش، جون أفيري، اسلام فؤاد، محمد أسعد، أحمد سالم صافي،.

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جاءت المباراة متوسطة المستوى، وشهدت ندية من الفريقين خاصة في منطقة وسط الملعب وأهدر الفريقان العديد من الفرص الخطيرة حيث كان للدفاع الكلمة العليا في معظم دقائق المباراة إلا أن معظم الخطورة كانت لصالح لاعبي الإسماعيلي الذين نجحوا في احكام سيطرتهم على معظم أحداث المباراة.