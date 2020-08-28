شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : الدراجة المدعومة سعرها السوقى 4 ألاف جنيه وفى المباردة 1900 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك ، بدأت بـ 1400 دراجة ، بأسعار مدعومة من الوزارة ، حيث ان سعر الدراجة من الهيئة يبلغ 2400 جنيها ، و في السوق ثمنها 4 الاف جنيها ، ولكن بعد دعم الوزارة يبلغ سعر الدراجة 1900 جنيهها فقط .

وأضاف صبحى في برنامج معكم منى الشاذلى على قناة cbc أن المرجلة الأولى تم طرح 1000 دراجة فقط ، وبعد فتح التسجيل ب30 دقيقة كان عدد زوار اللينك 50 الف فردا ، وفى المرحلة الثانية قام بالدخول على الموقع 2 مليون ونصف فردا خلال 20 دقيقة فقط .

Advertisements

وكشف وزير الرياضة ان الدراجات يتم تجدميعها في الهيئة العربية للتصنيع ، ولكن قطع الغيار قادمة من الخارج .

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "دراجتك صحتك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ليس مجرد عجلة ولكن لها عدة فوائد اقتصادية، حيث إن المواطن لن يدفع كثيرا للاستهلاك خلال قيادته للدراجة، متابعا: هناك أجيال كانت تذهب للمدرسة بعجلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم توفير في البداية 1000 دراجة ثم 1400 أخرى، متابعا: أدرنا الموضوع اقتصاديا بشكل جيد، وكل يوم نقوم بعمل يوم للجرى ويوم للدراجات، وبدأنا في المبادرة منذ يوم 16 أغسطس، وسنقوم بتوفير 6000 دراجة خلال الفترة المقبلة، وسنفتح نظام للحجز بشكل مختلف ونظام الدفع الإلكترونى، المشروع مستمر وأسعار الدراجات ستظل مناسبة وسنظل ندعمه.