شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة التعاقد مع أسامة الجزيرى لاعب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضة بالنادى الأهلى عن حقيقة التعاقد مع أسامة الجزيرى لاعب الترجى التونسى مثلما أعلنت بعض التقارير التونيسية .



و قال عبد القادر فى تصريح لـ ”الخليج 365” ، أنه حتى الأن لم يتم أى جديد فى الصفقة بشأن توقيع اللاعب ، مشيرا إلى أنه دارت مفاوضات جادة بتقديم النادى عرض لشراء اللاعب أو إمكانية ضمه فى صفقة تبادلية مع اللاعب إسكندر بن زايد ، مشيرا إلى أن الجانب التونسى طلب تفعيل العرض الثانى بتبادل اللاعبين ، مؤكدا على أن اللاعب إسكندر رفض إتمام الصفقة التبادلية .



و أشار عبد القادر قائلا إلا أنه من المحتمل ان اللاعب إسكندر أبدى موافقته للنادى التونسى مما دفع إلى إعلان التقارير التونيسية عن هذا الأمر ، مؤكدا إلى أن النادى الأهلى ينتظر عودة اللاعب مجددا من أجل المشاركة فى نهائيات دورى المحترفين .

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وذكرت تقارير صحفية تونسية أن أسامة الجزيري لاعب فريق الترجي لكرة اليد إلى النادي الأهلي مقابل انتقال لاعب الأحمر إسكندر زايد إلى فريق باب سويقة في صفقة تبدلية بداية من شهر أكتوبر المقبل ، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة التبادلية بلغت 300 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى قيام قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بالترجي التونسي بعقد اجتماع مع اسكندر زايد ووكيل أعماله وتم الإتفاق على جميع بنود التعاقد، وأن زايد وقع عقدًا مع الترجي لمدة 3 مواسم.