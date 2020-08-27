شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتى يجدد عقد جيمى فاردى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى الأسطورى، على تجديد عقده مع النادى لمدة موسم إضافى ليستمر مع الثعالب حتى صيف 2023 وسيكون وصل حينها إلى سن 36 عامًا، كمكافأة لللاعب الذى توج هذا الموسم بجائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز متفوقًا على كل نجوم المسابقة.

وقالت شبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية إن فاردى وافق على عقد جديد مع ليستر سيتى وهو العقد الذى سيبقيه فى النادى بعد عيد ميلاده السادس والثلاثين، حيث يحرص ليستر على مكافأة فاردى على فوزه بالحذاء الذهبى الموسم الماضى، وتتضمن صفقته الجديدة زيادة فى الراتب وتمديد عقده الحالى لمدة عام، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى يونيو 2022.

وأحرز فاردى 23 هدفا فى الدورى الممتاز الموسم الماضى ليتوج بالحذاء الذهبى متفوقا على كل من بيير إيمريك أوباميانج ورحيم سترلينج ودانى إنجز.

وفاز جيمى فاردى، مهاجم فريق ليستر سيتى الإنجليزى، بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج»، بعدما تفوق على العديد من النجوم الكبار بالموسم المنتهى 2019-2020، الذى أسدل الستار عليه مؤخرًا.

ونجح فاردى فى تسجيل 23 هدفًا بالبريميرليج خلال مشاركته فى 35 مباراة ليتربع على صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى بإجمالى 3034 دقيقة.

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