شكرا لقرائتكم خبر عن بالتخصص.. عماد النحاس يعرقل الزمالك للمرة الخامسة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته بالجولة رقم 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمام نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ونجح عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، في قيادة ذئاب الجبل للانتصار وحصد النقاط الثلاث على حساب زمالك كارتيرون.

الانتصار هو الثاني لعماد النحاس خلال 7 مباريات جمعته بالزمالك وهو في منصب المدير الفني، فقبل تحقيق الانتصار مع المقاولون الليلة، سبق أن قاد الشرقية للفوز على الفريق الأبيض في موسم 2016-2017.

كما تعطلت انتصارات الزمالك خلال 3 مباريات أخرى في مواجهة عماد النحاس من خلال سيطرة التعادل عليها، وذلك أمام أسوان في موسم 2015-20016 وأمام الرجاء المطروحي في 2017-2018 وفي مواجهة المقاولون العرب بالموسم الماضي 2018-2019.

ولم ينجح الزمالك في الفوز على فريق يقوده عماد النحاس سوى مرتين، بانتصار أبناء ميت عقبة على أسوان بهدف دون رد بالدو الثاني للدوري 2015-2016، كذلك على حساب المقاولون بالدور الأول للموسم الحالي.

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