شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف في الدقيقة +91.. المقاولون العرب يهزم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق المقاولون العرب في اقتناص فوزاً قاتلأً على الزمالك بنتيجة (2-1) في مباراة الجولة 22 في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك ظل في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم ليصبح رصيده الفعلي 39 نقطة بالمركز الرابع.

بينما رفع المقاولون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وسيتقدم للمركز الثالث بحساب خصم النقاط من الزمالك.

ويحتل بيراميدز 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر بعد مرور 22 جولة لكل فريق