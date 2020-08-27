شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى رحلة بحرية قبل انطلاق بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو منتخب مصر لكرة اليد زيارة ترفيهية بحرية لأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بسهل حشيش بالغردقة، ضمن معسكره التدريبى الشاق بالغردقة، استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستقام فى مصر يناير المقبل. وأشاد المدرب الإسبانى، روبرتو جارسيا باروندو، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل معسكر المنتخب، ودعا السياح الإسبان لزيارة مصر والبحر الأحمر. وإلى جانب البرنامج الترفيهى للمنتخب، واصل اللاعبون تدريباتهم داخل الصالة المغطاة وصالة الألعاب الرياضية، استعدادا لبطولة العالم التى تنطلق من مصر يناير المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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