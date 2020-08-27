شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لأليو ديانج بالسفر إلى بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، موافقته على السماح للمالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به.

أضاف عبدالحفيظ أن غياب اللاعب المالي عن مباراة المصري المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، دفع الجهاز الفني إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري.

وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، للانتظام في تدريبات الفريق.