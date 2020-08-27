الأهلي يسمح لأليو ديانج بالسفر إلى بلاده

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، موافقته على السماح للمالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به.
أضاف عبدالحفيظ أن غياب اللاعب المالي عن مباراة المصري المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، دفع الجهاز الفني إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري.
وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، للانتظام في تدريبات الفريق.
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