شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: باسم مرسي رقص على إصابة سعد سمير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لم يتعمد إصابة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك كما يتردد.
وقال القيعي في تصريحاته عبر قناة الأهلي إن وليد سليمان تعرض لإصابة قوية وغاب عن مران الأهلي بعد القمة ولم يتعمد إصابة عبد الشافي.
وأشار القيعي إلى أن باسم مرسي لاعب الزمالك السابق سبق وأن قام بضرب سعد سمير بالكوع في أحد مباريات القمة ولم يتحدث أحد وبعدها باسم مرسي سجل هدفا ورقص على إصابة سعد.
وأكد القيعي أن وليد سليمان حرص على زيارة عبد الشافي بعد الإصابة مشددا على أن عبد الشافي شخص رائع ويتمنى له الشفاء العاجل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر القيعي: باسم مرسي رقص على إصابة سعد سمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.