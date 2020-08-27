شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: باسم مرسي رقص على إصابة سعد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لم يتعمد إصابة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك كما يتردد.

وقال القيعي في تصريحاته عبر قناة الأهلي إن وليد سليمان تعرض لإصابة قوية وغاب عن مران الأهلي بعد القمة ولم يتعمد إصابة عبد الشافي.

وأشار القيعي إلى أن باسم مرسي لاعب الزمالك السابق سبق وأن قام بضرب سعد سمير بالكوع في أحد مباريات القمة ولم يتحدث أحد وبعدها باسم مرسي سجل هدفا ورقص على إصابة سعد.

وأكد القيعي أن وليد سليمان حرص على زيارة عبد الشافي بعد الإصابة مشددا على أن عبد الشافي شخص رائع ويتمنى له الشفاء العاجل.