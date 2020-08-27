شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين الأهلي والترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرم مسؤولو نادي الأهلي صفقة تبادلية مع الترجي الرياضي التونسي في كرة اليد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن نادي الترجي الرياضي أتم اتفاقه مع اسكندر زايد، لاعب النادي الأهلي، لضمه خلال الفترة المقبلة، وفي المقابل، سينتقل أسامة الجزيري، لاعب الترجي، إلى النادي الأهلي، في صفقة ستتم بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت المصادر أن قيس عطية، رئيس فرع كرة اليد بالترجي، قد استقبل، أمس، اللاعب اسكندر زايد ووكيل أعماله خالد كركر وتم الاتفاق على كل تفاصيل العقد.