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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل رونالدو يعرض لاعباً على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز، عرض ظهير بورتو، البرازيلي أليكس تيليس على النادي الكتالوني بعد علمه بنية برشلونة تعزيز صفوفه وخاصة مركز الظهير الأيسر.
وإنضم تيليس إلى بورتو بالعام 2016، وخاض 192 مباراة رسمية، وسجل 24 هدفاً وساهم في صناعة 55 وهو رقم مميز بالنسبة للظهير.
ويعتبر البرازيلي أن الوقت بات مناسباً للرحيل عن بورتو، وهو ما قد يسهل مفاوضات انتقاله لبرشلونة، إذ ينتهي عقده في حزيران 2021.
وأوضح موقع "ترانسفير ماركت"، أن قيمة تيليس السوقية تبلغ 40 مليون يورو.
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