غريزمان كان على وشك الرحيل وقرار ميسي أوقف خطته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

كشف الوكيل السابق لنجم ​برشلونة​، ​انطوان غريزمان​، ​إيريك أولهاتس​ أن المهاجم الفرنسي كان يستعد بجدية لمغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف، لكن إعلان ليونيل ميسي أنه يريد الرحيل والتعاقد مع رونالد كومان أوقف خطته.



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وصرح أولهاتس لشبكة "RMC" الرياضية: "قبل كارثة الخسارة أمام بايرن ميونيخ، كان لدى أنطوان رغبة واحدة فقط وهي الرحيل، لكن التراكم المذهل للأحداث في الأيام الأخيرة غيّر كل شيء".

وأضاف: "غريزمان شعر أنه لا يستطيع الاستمرار وكان يدرس قرار الرحيل بجدية، ولاحقاً كان هناك أمراً جديداً علمنا به (قرار ليو بالمغادرة)، ومحادثة مع كومان طمأنته بأنه جزء من خططه، وأخبره أنه يعتبره لاعباً مهماً للمستقبل".

وتحدث أولهاتس عن عدم انسجام غريزمان مع ميسي ولويس سواريز على أرض الملعب، بالإضافة لأسلوب كيكي سيتيين، معه: "غريزمان فتى احتفظ بحيويته ويعمل فقط بالرغبة، كان من المستحيل قضاء عام مثل هذا".