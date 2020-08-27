شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهيموفيتش يوافق على تجديد عقده مع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 كشفت مصادر صحفية ان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ​ميلان​ الإيطالي، لتجديد عقده بشكل رسمي.

Advertisements واضافت هذه المصادر ان ابرا وافق على تجديد عقده لمدة عام واحد بقيمة 7 ملايين يورو في سان سيرو. يذكر ان النجم السويدي لم يعد إلى ميلانو عندما بدأ باقي الفريق الاستعدادات للموسم المقبل، في انتظار اتفاق نهائي مع الفريق، واكدت هذه المصادر أنه وافق على صفقة بدون أي مكافآت ولكن براتب ثابت قدره 7 ملايين يورو، وكان النجم السويدي قد ساهم بـ 10 أهداف في 18 مباراة بالدوري الإيطالي.

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