ليفربول لحسم صفقة الكانتارا خلال 10 أيام أو إنهاء المفاوضات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

يمني نادي ​ليفربول​ النفس بضم لاعب ​بايرن ميونيخ​، ​تياغو ألكانتارا​، في الميركاتو الصيفي.



ولم يتوصل الريدز حتى الساعة لاتفاق مع النادي البافاري حول قيمة الصفقة، حيث يريد بايرن الحصول على 30 مليون يورو.

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وذكرت شبكة "VarskySports" العالمية، أن ليفربول سيحاول حسم صفقة ألكانتارا، خلال الأيام العشرة المقبلة، وإذا لم ينجح سيوقف عن المفاوضات مع البايرن.

وأضافت أن إدارة الريدز احترمت قرار بايرن ميونيخ، ببدء المفاوضات بعد نهاية دوري أبطال أوروبا.

وختمت الشبكة أن هناك خلاف بين الطرفين حول 8 ملايين يورو، وإذ لم يتوصل ليفربول لاتفاق مع بايرن حول هذا الأمر، سينهي المفاوضات.