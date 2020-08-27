شكرا لقرائتكم أوباما يرفض استثمار فرصة علاء الرائعة لإدراك التعادل أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاع يوسف أوباما، لاعب الزمالك، فرصة لفريقه لتسجيل هدفا أمام مرمى المقاولون، بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمود علاء مدافع الفريق داخل منطقة جزاء ذئاب الجبل إلا إن تسديدة أوباما جاءت خارج الشباك، في المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

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ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام المقاولون كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

فيما دخل المقاولون العرب المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، حسن الشامى في خط الدفاع، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، أحمد الشيمى، لويس إداورد في خط الوسط، شكري نجيب، سيف الجزيرى في خط الهجوم".

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون العرب:" حسن شاهين فى حراسة المرمى، عبد الوهاب إسماعيل، يوسف الجوهرى، محمد سالم، كريم مصطفى، محمود السيد، عبد العزيز موسى، محمد إبراهيم سوستة، محمد عصام".