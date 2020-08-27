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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة .. يلتقي الزمالك مع انبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، في مباراة تتسم بالندية بين الفريقين، لاسيما وأن حلمي طولان أحد أبناء الزمالك السابقين هو من يتولى قيادة الفريق البترولي.

موعد مباراة الزمالك القادمة .. المباريات التي أدارها معروف للزمالك والمقاولون



موعد مباراة الزمالك القادمة .. كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة، وجاءت كالتالى: محمد معروف "حكم الساحة" ويعاونه محمود أبو الرجال "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمود رشدى حكما رابعا ومحمد الصباحى حكم فيديو ومحمود ناجى حكم فيديو مساعد.

وسبق لمحمد معروف إدارة 8 مباريات فى الموسم الحالى بمسابقة الدورى الممتاز أشهر البطاقة الصفراء 26 مرة، والحمراء مرة واحدة واحتسب 5 ضربات جزاء.

وبشكل عام وعلى مدار تاريخه، أدار محمد معروف 18 مباراة للزمالك، حقق الأبيض الفوز فى 12 وتعادل فى 5 وخسر مباراة واحدة، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 20 مرة والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.

وللمقاولون العرب أدار محمد معروف 7 مباريات، حقق الفوز فى 2 وتعادل فى مثلهما وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 19 مرة، والحمراء مرة واحدة، واحتسب ضربة جزاء.

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وأدار محمد معروف مباراة واحدة جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب موسم 2016 – 2017، انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1

موعد مباراة الزمالك القادمة .. تاريخ مواجهات الفريقين قبل مباراة الليلة



موعد مباراة الزمالك القادمة .. 73مواجهة سابقة جمعت الطرفين فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، وتميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 48 فوزاً مقابل 7 للمقاولون وتعادلا 18 مرة أخرها بهدفين لمثلهما فى الجولة 25 الموسم الماضي، وأحرز المقاولون 45 هدفاً فى شباك الزمالك الذى رد بـ 108 هدفاً ، والمواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك فى الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف فى الشوط الثانى عبر كمال عبودة وحمدى نوح ومجدى كامل، وفى لقاء الدور الأول الذى جمع الطرفين بالجولة الخامسة تفوق الزمالك (2 – 1) تقدم محمد سالم للمقاولون عند الدقيقة 12 وأدرك التونسى فرجانى ساسى هدف التعادل فى الدقيقة 15 واضاف أحمد سيد "زيزو" هدف الفوز فى الدقيقة 34.

موعد مباراة الزمالك القادمة .. جلطة سراي مهتم بضم مصطفى محمد



موعد مباراة الزمالك القادمة .. أكدت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادى جلطة سراى بضم مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال موقع "فوتوماك" التركى إن الفريق يستهدف الحصول على خدمات المهاجم المميز ووصفته بـ محمد صلاح الجديد.

أشار التقرير إلى أن مصطفى محمد الذى يلعب فى فريق الزمالك يعتبر أهم المواهب فى مصر بعد نجم ليفربول الشهير محمد صلاح وتريزيجيه نجم أستون فيلا، كما أشار إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قد يصل سعره إلى 3 ملايين يورو، وأوضح أن راتب اللاعب إذا ارتدى القميص الأصفر والأحمر لنادى جلطة سراى فسيحصل على 800 ألف يورو سنويا.