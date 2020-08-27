شكرا لقرائتكم فاروق جعفر : الزمالك سيلعب بطريقة 4-1، 4-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال فاروق جعفر ، نجم ومدرب الزمالك السابق أن الزمالك سيلعب بطريقة 4-1، 4-1، الزمالك يلعب بمحور واحد فى وسط الملعب دفاعى طارق حامد مع تقدم فرجانى ساس الى الامام.

وأضاف جعفر فى الاستوديو التحليلى لقناة الزمالك أنها ستكون مواجهة صعبة فنية على الزمالك وعليه تحريك وسط الملعب والحذر من الهجمات المرتدة ، وعلى الزمالك أن يتواجد فى وسط الملعب بشكل منظيم .

وتوقع جعفر أن الزمالك عليه تأمين منتصف الملعب ، لان نادى المقاولون سيلعب فى الدفاع ب8 لاعبين ويركز فى استغلال تقدم الاطراف فى الزمالك ، ولكن كف يتعامل الزمالك مع الهجمات المرتدة، وعلى محمود علاء أن يلتزام دفاعيا.

ونوه جعفر على تحركات عبد الله جمعة وحازم امام من الاطراف ولا بد ان تكون بحساب نظرا لسرعة لاعبى المقاولون العرب، مؤكدا أن الزمالك سيلعب بـ 3 لاعبين صناع لعب وهم ساسي وبن شرقي ويوسف اوباما

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات البطولة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الأهلى فى الجولة الماضية بنتيجة 3 / 1.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.