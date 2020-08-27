شكرا لقرائتكم الأهلى يوافق على سفر ديانج لتجديد جواز سفره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إنه وافق على السماح للمالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، أضاف عبد الحفيظ أن غياب اللاعب المالي عن مباراة المصري المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، دفع الجهاز الفني إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري.

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وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع القادم، للانتظام في تدريبات الفريق.

ويعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ، كما يغيب عن لقاء المصري للإيقاف كلاً من أحمد فتحي والمالي آليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الأهلي لمباراة المصري عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائي بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسري في اللقاء المرتقب.