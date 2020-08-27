شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: باسم مرسي رقص على إصابة سعد سمير في القمة ولم يتحدث أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شخص محترم مؤكدا أن وليد سليمان لم يتعمد إصابته في القمة 120.

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" محمد عبد الشافى لاعب محترم ولكنه هو من ارتطم بوليد سليمان والناس تتهم وليد سليمان بالأذى في الوقت الذى كثر الحديث فيه عن عنف طارق حامد".

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تابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" وليد سليمان تعرض لإصابة قوية وغاب عن مران الأهلي بعد القمة ولم يتعمد إصابة عبد الشافي".

وواصل:" باسم مرسي لاعب الزمالك السابق سبق وأن قام بضرب سعد سمير بالكوع في أحد مباريات القمة ولم يتحدث أحد وبعدها باسم مرسي سجل هدفا ورقص على إصابة سعد".