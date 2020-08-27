طارق كيال يعود للإشراف على أهلي جدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الخميس، تعيين طارق كيال مشرفا عاما على كرة القدم، على أن يتولى ياسر بن مدني مهمة الإشراف العام على الألعاب المختلفة.
وسبق ولعب طارق كيال في صفوف نادي الأهلي، وتواجد أيضا في منصب الإشراف العام على فريق الأهلي وكان نائبا لرئيس النادي سابقا، وكان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتولى مسؤولية الإشراف على المنتخب السعودي.
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