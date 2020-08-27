مولر عن احتمال انتقال ميسي إلى بايرن: "لا يمكننا تحمل تكلفته"

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برلين: رد مهاجم بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر بشكل مازح على إمكانية تعاقد النادي البافاري، المتوج مؤخرا بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأن بطل الـ"بوندسليغا" لا يتحمل تكلفة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وقال مولر ممازحا عندما سئل خلال حدث ترويجي عن إمكانية ضم ميسي الى بايرن بعد أن تقدم الأرجنتيني بطلب الرحيل عن برشلونة الإسباني، "لقد تحدثت الى مديرنا المالي مرة أو مرتين خلال الأشهر الماضية. لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكننا القيام به".

ويتقاضى ميسي راتبا سنويا يزيد عن 50 مليون يورو بحسب التقارير، أي أكثر بقرابة ثلاثة أضعاف مما يتقاضاه اللاعبون الأعلى أجراً في بايرن، مثل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والحارس القائد مانويل نوير ومولر.

وأقر مولر بأنه لم يتوقع أبدا مغادرة ميسي للنادي الكاتالوني قبل اعتزاله اللعب، لكنه قال إنه يتفهم سبب الضجة الإعلامية الكبيرة التي تسبّب بها خبر إمكانية رحيل الأرجنتيني عن الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 2004 بعد أن وصل الى أكاديمية النادي عام 2000.

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ورأى مولر الذي أذل ورفاقه برشلونة وميسي باكتساح النادي الكاتالوني 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال في طريقهم لإحراز اللقب الأحد على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-صفر)، أن "حقيقة حدوث بعض التغييرات الآن قد تكون مثيرة للاهتمام لعالم كرة القدم".

وأضاف "بعيدا عن مشجعي برشلونة الذين أتفهمهم تماما (غاضبون من الإدارة ويريدون بقاء ميسي)، لا أحدَ قادر حقا على رؤية هذا الرحيل بعين ناقدة. الناس فضوليون الى حد ما لمعرفة الطرق الجديدة التي ستفتح" في حال حصل الأرجنتيني على مبتغاه ورحل عن "كامب نو" قبل عام على انتهاء عقده.

ولا يختلف موقف مولر عن الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغيه الذي قال لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية إن النادي الألماني "لا يمكنه الدفع للاعب من هذا المستوى"، مشددا "هذا ليس جزءا من سياستنا أو فلسفتنا".

ويعتبر مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يشرف عليه المدرب السابق لبرشلونة جوسيب غوارديولا، وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي الفرق الأكثر مقدرة ماديا على التعاقد مع ميسي.