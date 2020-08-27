شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المقاولون يتقدم علي الزمالك بهدف وطرد فادى نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقامة على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات الدورى، بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، وبدأ المقاولون المباراة مهاجما حيث أطلق سيف الدين الجزيرى، مهاجم ذئاب الجبل ، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى التصدى للكرة الخطيرة التى جاءت فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 يجرى الفرنسى كارتيرون تبديل إضطرارى بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام بعد تعرض الأخير لإصابة في العضلة الامامية، ومع حلول الدقيقة 13 يجرز لويس ادوارد الهدف الاول للمقاولون مستغلا خطأ محمود الونش في التغطية وانفرد بمحمد ابو جبل واحرز هدف المقاولون الاول.

حاول لاعبو الزمالك احراز هدف التعادل من خلال شن هجمات من وسط الملعب استغلالا لمهارة أشرف بن شرقى وفرجانى ساسي واوباما، الا أن دفاع المقاولون العرب وتألق محمود أبو السعود حالا دون أحراز هدف التعادل للزمالك.

في المقابل فان شكري نجيب كاد ان يحرز الهدف الثاني للمقاولون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها أبو جبل بصعوبة، لتستمر النتيجة تقدم المقاولون العرب بهدف نظيف بعد 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 36 تعرض فادى نجاح مدافع المقاولون العرب للطرد بعدما أعاق أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك عن الوصول لمرمى المقاولون العرب، ليحصل علي طرد مباشر ويزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للمقاولون العرب، وتستمر الدقائق المتبقية من الشوط دون أي تغيير في النتيجة بنتهى الشوط بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، حسن الشامى.

خط الوسط: ابراهيم صلاح، محمد مجلى، أحمد الشيمى، لويس إداورد.

خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون العرب:" حسن شاهين فى حراسة المرمى، عبد الوهاب إسماعيل، يوسف الجوهرى، محمد سالم، كريم مصطفى، محمود السيد، عبد العزيز موسى، محمد إبراهيم سوستة، محمد عصام".

ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.

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