شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعى : محمد عبد الشافى هو المخطئ في لقطة اصطدامه بالحاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شخص محترم مؤكدا أن وليد سليمان لم يتعمد إصابته في القمة 120، وقال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" محمد عبد الشافى لاعب محترم ولكنه هو من ارتطم بوليد سليمان والناس تتهم وليد سليمان بالأذى في الوقت الذى كثر الحديث فيه عن عنف طارق حامد".

تابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" وليد سليمان تعرض لإصابة قوية وغاب عن مران الأهلي بعد القمة ولم يتعمد إصابة عبد الشافي".

وواصل:" باسم مرسي لاعب الزمالك السابق سبق وأن قام بضرب سعد سمير بالكوع في أحد مباريات القمة ولم يتحدث أحد وبعدها باسم مرسي سجل هدفا ورقص على إصابة سعد".

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ويعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ، كما يغيب عن لقاء المصري للإيقاف كلاً من أحمد فتحي والمالي آليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الأهلي لمباراة المصري عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائي بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسري في اللقاء المرتقب.