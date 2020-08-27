شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي : فيديو صالح جمعة المسرب قديم واللاعب يتواجد في قائمة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن النادي حقق في الفيديو المسرب لصالح جمعة لاعب وسط الفريق والمنتشر على السوشيال ميديا ويظهر فيه اللاعب وهو يدخل مشادة مع بعض الشباب، وتم التأكد أن الفيديو قديم ومر عليه أكثر من سنتين، وأن هناك بعض الأشخاص ابتزوا اللاعب من أجل منع انتشاره إلا أن صالح جمعة رفض ابترزازهم وهدد بمقاضاتهم.

وقال المصدر لليوم السابع :"هدف انتشار الفيديو في الوقت الحالي معروف وهو التأثير على عزيمة اللاعب الذي يؤدي التدريبات بمنتهى القوة تمهيداً للعودة من جديد للمباريات ..صالح جمعة قريب للغاية من دخول قائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر اقامتها السبت المقبل في بطولة الدوري العام"

وأضاف المصدر أن صالح جمعة يخوض التدريبات في الفترة الحالية بمنتهى القوة، مؤكداً على تركيزه التام مع الفريق كاشفاً أن اللاعب أكد على أن الفيديو قديم وأنه لم يسافر منذ فترة طويلة وينتظم في تدريبات ناديه يومياً.

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ويعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ، كما يغيب عن لقاء المصري للإيقاف كلاً من أحمد فتحي والمالي آليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الأهلي لمباراة المصري عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائي بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسري في اللقاء المرتقب.