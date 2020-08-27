شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلي يتقدم على طنطا بهدف عبد الرحمن مجدي في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الشوط الأول متقدماً على طنطا بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدي نجم هجوم الدراويش في الدقيقة 12 بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله أحمد مدبولي ليضع الكرة في الزاوية اليسرى لحارس طنطا، وذلك في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

دخل الإسماعيلي مواجهة طنطا بتشكيل مكون من محمد مجدي، أسامة إبراهيم ، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي، عمر الوحش، سيلف، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو، بينما دخل طنطا المباراة بتشكيل مكون من محمد أشرف، محمود مسعود، سليمان عبد الربه، عبد الرحمن الدح، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، محمد أونش، جون أفيري ، اسلام فؤاد، محمد أسعد، أحمد سالم صافي،

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد ندية من الفريقين خاصة في منطقة وسط الملعب، وأهدر الفريقان العديد من الفرص الخطيرة، حيث كان للدفاع الكلمة العليا في معظم دقائق الشوط الأول، وتعد مباراة الإسماعيلي وطنطا صعبة للفريقين حيث يدخلها أبناء السيد البدوى بعد الخسارة من الطلائع بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

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ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.