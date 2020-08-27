شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: لن يمنعنى أحد من الدفاع عن الأهلى.. ودعوة الزمالك "شو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على دعوة نادى الزمالك لنظيره الأهلى لافتتاح مشروعات رياضية بالنادى الأبيض لرأب الفتنة بين القطبين حسبما ورد في بيان نادى الزمالك الذى أصدره بالأمس الأربعاء.

قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" إذا كان هناك سلامة نية من دعوة الزمالك للخطيب كان لابد أن يسبقها اعتذار لأن هناك طرف اعتدى على الأخر ولم يبادله الطرف الأخر نفس التجاوزات والاعتداءات المتكررة".

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أضاف القيعى:" لابد من الحصول على الحقوق قبل دراسة أي تقارب بين الأهلى والزمالك ودعوة الزمالك للأهلى نوع من الشو هو ينفع حد يعتدي عليا كل يوم ويجى يعزمنى على عيد ميلاده ويتصور هذا الشخص أنى هبقى مبسوط بالدعوة على الرغم من أنى لم أعتدي عليه".

ورد مستشار التعاقدات بالأهلى على تحويله للجنة القيم من قبل اتحاد الكرة:" لن يكون أحدا سعيدا بمهاجمة الحكام وأنا في قناة الأهلى إعلامى وليس مسئولا وأنا أول واحد دافع عن استقلالية التحكيم

ودعمنا عمرو الجناينى في كثير من المواقف ولكن لا يمنع عندما نكون مستاءين من شيء نعترض ومفيش حاجة هتخلينى لن أدافع عن النادى الأهلى طالما أنا ملتزم بالأداب العامة".