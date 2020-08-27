حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 27 أغسطس العديد من الاخبار الرياضية منها صالح جمعه يقترب من التواجد في قائمة الأهلي أمام المصري .. الاتحاد يتعادل أمام الحدود. دجلة يهزم المقاصة بثلاثية فى مباراة مثيرة .. فيديو أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام المصري بسبب الحوض شبانه في تلفزيون ”الخليج 365”:بيراميدز يوافق على ترضية لـ"فتحي" لمنع بقائه في الأهلي حسام البدرى يزور الأهلى لأول مرة بعد توليه تدريب المنتخب.. صور صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الأهلي استعداداً لمباراة المصري Advertisements الاتحاد يخطف نقطة التعادل من الحدود فى لقاء ركلات الترجيح الضائعة فيديو.. حسين الشحات يخوض مباراة لكرة "الصابون" قبل العودة للأهلى اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء مسحات كورونا واستبدالها بالـرابيد تسيت "الفار" يمنع تأجيل مباراة الأهلى والمصرى 24 ساعة كواليس مران الأهلي.. ضحك كهربا مع صالح.. وفايلر يخطف الأنظار بـ"السبورة".. صور مارسيلو يعقد جلسة مع عبد الحفيظ لتحديد مصيره بالأهلي

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