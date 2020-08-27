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حازم إمام يصاب بشد في العضلة الأمامية

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - رامي بشاي:

تعرض حازم إمام المدافع الأيمن للزمالك وقائده أمام المقاولون العرب للإصابة في الدقائق الأولى من لقاء الجولة الـ22 من دوري we المصري اليوم الخميس على ستاد القاهرة.

وسقط حازم إمام في كرة مشتركة بالدقائق الأولى من مباراة المقاولون العرب بعد تدخل مع المنافس بمنتصف الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه لكنه ترك الملعب برفقتهم ولم يعد.

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وأوضح التشخيص المبدئي الذي خضع له اللاعب من جانب الجهاز الطبي أنه يعاني من شد في العضلة الأمامية وسيكون بحاجة لمزيد من الفحوصات للتعرف على المدة التي سيقضيها في العلاج.

وشارك محمد عبدالغني مدافع الزمالك بدلًا من قائد الفريق خلال المباراة ليلعب في مركز المدافع الأيمن نظرًا لعدم وجود أحمد عيد بقائمة الفريق في مباراة اليوم.

وعاد حازم إمام من الإصابة خلال مباراة الفريق أمام الأهلي بالجولة الماضية، ولعب دور كبير في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1.

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