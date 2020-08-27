مصدر يرد لمصراوي: هل طلب الوداد تأجيل مباراة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت

كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن نادي الوداد المغربي لم يرسل أي خطابات من أجل تأجيل مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد يومي 26 سبتمبر في المغرب على أن تكون العودة يوم 3 أكتوبر على ستاد الأهلي WE السلام.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي الوداد طلب من الكاف تأجيل مباراة الأهلي بدوري الأبطال وذلك بسبب عدد من الإصابات بفيروس كورونا في فريق الدار البيضاء.

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وقال مصدر في الكاف من خلال تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس إن الوداد لم يطلب حتى الآن تأجيل المباراة ولم يصل أي مراسلة للكاف من طرف الوداد في هذا الشأن.

وكان فيروس كورونا (كوفيد-19) قد ضرب صفوف الوداد مخلفًا 14 إصابة بين اللاعبين والجهاز الفني.

وشهدت الأيام الماضية تأجيل عدد من المباريات للوداد كان أخرها ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء والتي كان مقررًا لها يوم الأربعاء.