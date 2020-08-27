لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 1 المقاولون.. ينشرقي يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك والمقاولون في التاسعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

خط الهجوم: بنشرقي، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

وجاء تشكيل الزمالك ـ حسبما أعلنه باتريس كارتيرون ـ كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، حمدي الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: بنشرقي، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

وجاء تشكيل المقاولون ـ حسبما أعلنه عماد النحاس ـ كالتالي : أبو السعود، رامي عابد، محمد سمير، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمي، لويس إدواردو، شكري نجيب، سيف الجزيري.

وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

الدقيقة 6: حازم إمام يخرج من ملعب المباراة مُصاباً.

الدقيقة 10: الزمالك يُجري تبديلاً اضطرارياً بالدفع بمحمد عبدالغني بدلاً من حازم إمام.

الدقيقة 13: المقاولون يقص شباك المباراة مبكراً بهدف سجله ستروزا.

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الدقيقة 18: أبو السعود يتصدى لتصويبة أوباما من داخل منطقة الجزاء ويخرجها لركنية.

الدقيقة 19: محمود علاء "المتقدم" أرسل بينية من يمين الملعب لأوبامبا الذي سددها بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 30: توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

الدقيقة 34: أرسل زيزو عرضية حولها مصطفى محمد برأسه بجوار المرمى ولكن احتسبها الحكم تسللاً.

الدقيقة 36: فقد فادي نجاح الكرة على حدود منطقة جزائه ليعترض بنشرقي لمنعه من الحصول على الكرة ليُشهر الحكم بطاقة حمراء له.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال المقاولون متقدماً بهدف نظيف.

انتهاء الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف، انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني بتغيير للمقاولون بالدفع بمحمد سالم بدلاً من سيف الدين الجزيري.

الدقيقة 56: تغييران للمالك بالدفع بأوناجم وكاسونجو بدلاً من فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

الدقيقة 72: بنشرقي تعادل للزمالك بتصويبة لم يتمكن محمد أبو السعود حاس المقاولون من التصدي لها.

الدقيقة 87: كارتيرون دفع بالثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف وخروج عبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو

الدقيقة 90 ولازالت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الدقيقة 91: محمد سالم يسدد الكرة تجاه مرمى الزمالك فتصطدم بظهر محمود علاء لتصل لمحمد عصام الذي سدد الكرة في المرمى متقدماً بهدف ثاني.